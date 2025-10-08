يواجه منتخبنا الأخضر، مساء اليوم، على ملعب الإنماء نظيره الإندونيسي في مستهل مشواره في المجموعة الثالثة بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال المقبل في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا. وكان الأخضر قد لعب أمام إندونيسيا 14 مباراة بجميع المسابقات والمباريات التجريبية، وتفوق منتخبنا فيها بشكل كبير، إذ حقق الأخضر الانتصار في 12 مواجهة، وتعادل في مباراتين، دون أي خسارة، وسجل منتخبنا 44 هدفاً في المرمى الإندونيسي، واستقبلت شباكه 5 أهداف خلال 14 مواجهة، وستكون المواجهة الـ15 هي الأهم في مسيرة الأخضر أمام اندونيسيا؛ نظراً لأهمية هذه الموقعة، فهل تكون انطلاقة الأخضر من ملعب الإنماء بجدة.