شهدت الساعات الأخيرة ظهور عبارة جديدة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها كانت مختلفة تماماً عن أي موجة عابرة في وسائل التواصل، إذ اختصت هذه المرة بأندية كرة القدم التي تسابقت على المشاركة في «ترند» شهد مشاركة واسعة من كبار الأندية في أوروبا.وانتشرت عبارة «Don't worry, we've updated the»bio بين الأوساط الرياضية بشكل كبير، وهي تعني أنه تم تغيير التعريف الخاص بحساب النادي، وكانت البداية عبر فريق كريستال بالاس الإنجليزي الذي حقق رقماً قياسياً في تاريخ النادي بالاستمرار لـ 19 مباراة دون خسارة، وظل طوال تلك الفكرة يكتب منشوراً على حساباته في وسائل التواصل عقب كل مباراة يشير من خلاله إلى تحديث التعريف الخاص بالنادي وزيادة عدد المباريات التي لم يخسر فيها النادي، قبل أن تتوقف تلك السلسلة بالخسارة أمام إيفرتون بنتيجة (2-1) الأحد الماضي، لتبدأ بعدها حسابات عدد من الأندية في استخدام ذات العبارة واستعراض منجزاتها، ومن بينها إشبيلية الإسباني والمنتخب الجزائري وبايرن ميونخ الألماني وموناكو الفرنسي وتشلسي الإنجليزي.قبل أن تدخل الأندية السعودية على الخط بداية بنادي النصر الذي كتب «في قمة جدول الترتيب» في إشارة إلى أنه سيبقي هذه العبارة كتعريف لحساب النادي طوال فترة بقاء الفريق متصدرا لفرق دوري روشن السعودي، تلاه الهلال بكتابة عبارة «أنت تعرف جيداً من نكون» والأهلي بعبارة «أبطال دوري أبطال آسيا للنخبة والسوبر السعودي» والاتحاد بعبارة «الاتحاد.. الإرث الذي يتحدث عن نفسه» وتسابقت أندية سعودية أخرى لاستعراض أبرز ما يميزها عبر عبارة قصيرة.