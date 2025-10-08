مدرب و5 مساعدين.. لإعادة صياغة الاتحاد

وقع نادي الاتحاد رسمياً مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، حتى يونيو 2027 ويضم طاقم التدريب جواو كوستا (كمساعد مدرب أول)، وسيرامانا ديمبيلي (مساعد مدرب)، وفابيو مورا (مساعد فني)، وديامانتينو فيغيريدو (مدرب حراس أول)، فيدران رونجي (مدرب حراس)، وإدواردو أوليفيرا (محلل الأداء).من جانبه طالب المدير الرياضي بنادي الاتحاد رامون بلانيس الجماهير الاتحادية بدعم الجهاز الفني الجديد ومنحه الثقة للطاقم كونه سيجلب الكثير من السعادة للمدرج الاتحادي.وأضاف بلانيس: جئنا من موسم مميز ورائع للغاية، حققنا فيه الدوري والكأس وصنعنا التاريخ، ولكن كنا نعلم أنه هذا الموسم أيضًا ستكون الآمال والمتطلبات عالية جدًا، ونؤكد الجاهزية الذهنية لهذا الموسم، كوننا نعلم أننا سنواجه بعض الصعوبات لكننا ما نزال في البداية.وختم بلانيس حديثه الموجه للجماهير الاتحادية بقوله: في سوق الانتقالات الأخير كانت فكرتنا أن التعاقد لا يعتمد فقط على المدى القصير، بل أيضًا على المدى البعيد من خلال التوقيع مع أسماء شابة محلية وأجنبية.من جهة أخرى عاد الظهير الأيمن فواز الصقور للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انقطاع طويل وسيكون قرار مشاركته مع الفريق عند المدرب الجديد للفريق الاتحاد سيرجيو كونسيساو.