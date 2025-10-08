الهلال يعود للتدريبات.. ومالكوم ونونيز يواصلان التأهيل

عاود الهلال تدريباته مساء أمس (الثلاثاء) بمقر النادي، بعد أن منح مدير الجهاز الفني سيموني إنزاغي لاعبي الفريق راحة لمدة سبعة أيام، نظير توقّف المنافسات الحالية، بسبب المشاركات الدولية مع المنتخبات الوطنية.

وخضع لاعبو الفريق في بداية الحصة التدريبية لتدريبات لياقية، بعدها أجرى اللاعبون تدريبات لياقية متنوّعة باستخدام الكرة، في حين فرض إنزاغي في نهاية التدريب مناورة فنيّة مصغّرة.

من جانب آخر، أجرى الثنائي مالكوم فيليب وداروين نونيز برنامجيهما التأهيليين بمقر النادي، إضافة إلى تدريبات لياقية متنوّعة في صالة الإعداد البدني، في حين أدى اللاعب عبدالإله المالكي مرانا لياقيا بالجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي، كما واصل جواو كانسيلو برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، بعدها أجرى اللاعب تدريبات لياقية متنوّعة.

ويواصل الفريق تدريباته في مقر النادي مساء اليوم (الأربعاء)، استعدادا لعودة المنافسات.