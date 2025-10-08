المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أكد الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس» فابريزيو رومانو، أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو وقع عقود تدريب الاتحاد خلفاً للفرنسي لوران بلان.

وكتب الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة «X»: «وقّع سيرجيو كونسيساو لتدريب الاتحاد كما هو متوقع، بعقد حتى يونيو 2027».

تشكيل الجهاز المعاون

وأضاف: «الجهاز الفني المنضم إليه لتدريب الاتحاد يتكون من: جواو كوستا، سيرامانا ديمبيلي، فابيو مورا، ديامانتينو فيغيريدو، فيدران رونجي، ومحلل الأداء إدواردو أوليفيرا».

وكان الاتحاد قد أعلن نهاية الشهر الماضي، إقالة الفرنسي لوران بلان، عقب الخسارة أمام النصر 2-0 في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل «العميد» المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة.

أخبار ذات صلة
 
الهلال يعود للتدريبات.. ومالكوم ونونيز يواصلان التأهيل
الهلال يعود للتدريبات.. ومالكوم ونونيز يواصلان التأهيل
«الأوتار» تريح دفاع منتخبنا من «المزعج»
«الأوتار» تريح دفاع منتخبنا من «المزعج»