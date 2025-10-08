أكد الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس» فابريزيو رومانو، أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو وقع عقود تدريب الاتحاد خلفاً للفرنسي لوران بلان.

وكتب الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة «X»: «وقّع سيرجيو كونسيساو لتدريب الاتحاد كما هو متوقع، بعقد حتى يونيو 2027».

تشكيل الجهاز المعاون

وأضاف: «الجهاز الفني المنضم إليه لتدريب الاتحاد يتكون من: جواو كوستا، سيرامانا ديمبيلي، فابيو مورا، ديامانتينو فيغيريدو، فيدران رونجي، ومحلل الأداء إدواردو أوليفيرا».

وكان الاتحاد قد أعلن نهاية الشهر الماضي، إقالة الفرنسي لوران بلان، عقب الخسارة أمام النصر 2-0 في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل «العميد» المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة.