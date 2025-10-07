الاتحاد الدولي للرياضات المائية يضع حجر الأساس لمقره الجديد في المجر

أعلن الاتحاد الدولي للرياضات المائية وضع حجر الأساس لمقره الجديد في العاصمة المجرية بودابست.وقال رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية حسين المسلم خلال فعاليات افتتاح المقر اليوم، بحضور عدد من كبار مسؤولي المجر: «هذا اليوم محطة تاريخية، تشهد الإعلان عن الخطوة الأولى للمقر الجديد، بما يحتويه من مبانٍ حديثة، ومركز تدريب عالمي لمنتسبي الرياضات المائية من جميع أنحاء العالم».وأضاف: «المقر الجديد يضم 125 موظفاً، إضافة إلى إقامة دائمة لنحو (200) رياضي، ويوفر أفضل فرص التأهيل والتدريب».ويهدف مشروع المقر الجديد إلى تعميق الشراكة مع المجر، من خلال إتاحة الوصول إلى أحدث الخدمات الطبية وعلوم الرياضة، إضافة إلى توسيع علاقات التعاون مع الجامعات المجرية الرائدة، بما يعزز الابتكار والبحث العلمي والتميز الرياضي.