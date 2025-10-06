رينارد يكشف للإعلام جاهزية «الأخضر» لمواجهة إندونيسيا

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم (الإثنين) برنامجه التدريبي ضمن معسكره المقام حاليا في محافظة جدة، استعدادا لمواجهة منتخب إندونيسيا بعد غدٍ (الأربعاء)، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.وأُقيمت الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، وبدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات على الاستحواذ، ثم تمارين الكرات الثابتة، قبل أن تُجرى تقسيمة على نصف الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.وعلى صعيد متصل، انتظم اللاعب مهند آل سعد في معسكر «الأخضر»، وشارك في التدريبات الجماعية. ويختتم «الأخضر» استعداداته مساء غدٍ (الثلاثاء) بحصة تدريبية تُقام الساعة 7:15 مساء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون مفتوحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.الجدير بالذكر أن رينارد سيعقد الساعة 11:30 صباح غدٍ مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات بملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبدالله الرياضية، للحديث عن مواجهة «الأخضر» أمام منتخب إندونيسيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.