صدارة دوري الدرجة الأولى لـ«العُلا والدرعية»

اختتمت الأحد منافسات الجولة الرابعة من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين، وشهدت تقاسم فريقي العُلا والدرعية صدارة جدول ترتيب المسابقة، وذلك بعد أول تعثر للعُلا بالتعادل بهدف لمثله مع ضيفه الباطن، فيما حقق الدرعية الفوز على ضيفه الجندل بثلاثية نظيفة لحساب ذات الجولة.وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى نقطة واحدة في المركز السادس عشر، بينما ظل العُلا في الصدارة برصيد (10) نقاط بفارق الأهداف عن الدرعية، الذي سجل في رصيده 3 نقاط جديدة أضافها بعد الفوز على ضيفه الجندل بنتيجة (3 - 0) رافعاً رصيده إلى (10) نقاط، بينما تجمد رصيد الجندل عند (7) نقاط متراجعاً للمركز السابع.وحقق الجبلين فوزاً كبيراً على مضيفه البكيرية قوامه 4 أهداف نظيفة، ذهبت به إلى المركز الثالث برصيد (9) نقاط، بينما توقف رصيد البكيرية عند (3) نقاط متراجعاً للمركز الـ(14).وشهدت الجولة الرابعة حراكاً ملحوظاً على صعيد مراكز جدول الترتيب، وذلك بعد أن تمكن العروبة من التقدم بدوره للمركز الرابع بعد فوزه الثمين على الجبيل بنتيجة (2 - 1) رافعاً رصيده إلى (9) نقاط بفارق نقطة عن الصدارة، فيما توقف رصيد الجبيل عند نقطة واحدة في المركز الـ(17).وفرط الرائد في فرصة مشاركة الصدارة مع العُلا والدرعية بعد تعادله أمام ضيفه الطائي بهدف لمثله، ليتقاسما نقطتي التعادل التي رفع الرائد بها رصيده إلى (8) نقاط في المركز الخامس، أما النقطة التي ذهبت إلى رصيد الطائي فكانت الثانية له حتى الآن، ووضعته في المركز الـ(15)، في حين عاد أبها من ملعب مضيفه الزلفي بفوز ثمين بهدفين نظيفين رفع به رصيده إلى (7) نقاط في المركز السادس، وتراجع الزلفي إلى المركز الثامن برصيد (6) نقاط.وحقق الأنوار فوزه الأول هذا الموسم بعدما تغلّب على مضيفه جدة بنتيجة (2 - 0)، ورفع رصيده إلى (5) نقاط في المركز العاشر، وظل رصيد جدة جامداً عند (6) نقاط في المركز التاسع، وعلى غرار ذلك كان حظ الضيوف وافراً في مواجهة أخرى لعبت في الأحساء بين العدالة وضيفه العربي الذي فاز بهدف نظيف، فكانت النتيجة التي تجمد بسببها رصيد العدالة عند (4) نقاط في المركز الـ(13)، وذهبت بالعربي إلى فوزه الأول، رافعاً به رصيده إلى (5) نقاط في المركز الـ(11).وشهدت هذه الجولة تعادلاً رابعاً للفيصلي بعد أن انتهى لقاؤه بالوحدة بنتيجة (2 - 2)، رفع بها رصيده لـ(4) نقاط في المركز الـ(12)، ومنحت الوحدة نقطته الأولى والوحيدة هذا الموسم، التي لم تكفه لتحسين مركزه في مؤخرة جدول ترتيب الفرق في هذه المسابقة التي تشهد مواجهاتها حتى الجولة الرابعة تصاعداً في المستوى الفني، وتنافساً محموماً وندية كبيرة، ما أدى إلى أن يتقاسم العُلا صدارة الترتيب مع الدرعية، بأفضلية تهديفية لصالح العُلا بواقع هدفين فقط.يُذكر أن إحصاءات هذه الجولة من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين رصدت تسجيل 23 هدفاً، توزعت في جميع مواجهات الجولة، بجانب اهتزاز شباك فريق العُلا لأول مرة، بعد أن ظلت نظيفة في مبارياته الثلاث السابقة، ما يؤكد تميز الفريق دفاعياً وفق ذات الإحصاءات، بالتساوي مع فريق الدرعية، فهما الأقوى دفاعاً والأقل استقبالاً للأهداف، بواقع هدف يتيم في شباك كل منهما، ولكن الأفضلية الهجومية ذهبت لصالح فريق الجبلين الذي تمكّن لاعبوه من تسجيل (11) هدفاً حتى الآن وقبل ما سيدون في إحصاءات الجولة الخامسة المقرر انطلاق مواجهاتها بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القادمة وتحديداً في أيام 20 و21 و22 من أكتوبر الجاري، وهي الجولة التي ستشهد قمة منتظرة تجمع بين العُلا والدرعية، ومواجهة العدالة مع العروبة، والأنوار مع الفيصلي، والباطن مع جدة، وسيلتقي أيضاً فريق الوحدة مع فريق أبها، والزلفي مع البكيرية، والجبيل مع الطائي، والجندل مع الجبلين، والعربي مع الرائد.