5 ميداليات ملونة لأخضر «البارالمبية» في بطولة العالم لألعاب القوى

حقق أبطال المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية إنجازًا مميزًا في بطولة العالم التي أقيمت في جمهورية الهند، بحصدهم 5 ميداليات متنوعة، «ذهبية، و3 فضيات، وبرونزية».وتُوج العداء نايف المسرحي بالميدالية الذهبية في سباق (100) متر، محققًا رقمًا عالميًّا جديدًا بزمن قدره (10.94) ثوانٍ، ليؤكد تفوقه على مستوى المنافسات الدولية، ونال الواثب البارالمبي حسن دوشي الميدالية الفضية في منافسات الوثب الطويل، بعد أن قفز لمسافة (7.36) متر، محققًا رقمًا شخصيًّا جديدًا في مسيرته.وفي سباق (800) متر حصل العداء مشعل محوطان على الميدالية الفضية، بعد أداء قوي أهّله لاعتلاء منصة التتويج ضمن نخبة من العدائين العالميين، ليواصل الأخضر تألقه، إذ نال البطل عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية في سباق (100) متر (كراسٍ متحركة)، بعدما حلّ في المركز الثاني بزمن (14.65) ثانية.من جانبه أحرز العداء إدريس سفياني الميدالية البرونزية في سباق (400) متر، مسجلًا رقمًا شخصيًا جديدًا بزمن (47.55) ثانية.يذكر أن المملكة شاركت في الحدث العالمي بـ(12) لاعبًا ولاعبة، هم: عبدالرحمن القرشي «كراسٍ متحركة»، حسن دوشي «الوثب الطويل»، جمعان الزهراني «كراسٍ متحركة»، نور الصناع «جري»، علي النخلي «جري»، البراء القرني «كراسٍ متحركة»، نايف المسرحي «جري»، عبدالمجيد غفيري «جري»، مشعل محوطان «جري»، هاني النخلي «دفع الجلة»، هديل الثويعي «دفع جلة»، حيدر سلامي «دفع الجلة ـ رمي القرص».