عجز فريق الوحدة من كسر حاجز الهزائم رغم مرور 4 جولات من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إذ تعادل مع الفيصلي إيجابيا 2/2، في المجمعة في الجولة الرابعة بطعم الهزيمة، وحصد نقطة واحدة من 4 جولات، ولم يتغير حال الفريق الوحداوي، إذ لا يزال في المركز الأخير بنقطة واحدة، وعليه 11 هدفاً، كأكثر الأندية التي استقبلت أهدافاً.وفي ظل سوء المستوى الفني ونتائج الفريق الوحداوي في المباريات الأربع التي خاضها في دوري يلو، تخشى الجماهير الوحداوية الغاضبة من هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية إذا لم تعالج الأخطاء الفنية بشكل عاجل، حيث قرر المدرب سييرا إعادة هيكلة الفريق فنياً ومنح كافة عناصر الفريق فرصة أخيرة، وضم 6 لاعبين من فريق تحت 21 ودرجة الشباب.وسيجري فريق الوحدة مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية؛ الأولى أمام فريق العلا في المدينة المنورة يوم الإثنين القادم، والثانية ضد فريق جدة يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري في مكة المكرمة، وسوف يستغل المدرب سييرا اللقاءين الوديين بتقييم جميع عناصر الفريق ومحاولة خلق انسجام بين كافة اللاعبين ومعالجة الأخطاء الدفاعية، أو إيجاد حلول لخط الهجوم الذي يحتاج إلى خلق فرص للتسجيل إذ لا يزال نقطة ضعف واضحة خلال المباريات الماضية.