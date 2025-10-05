رابطة الدوري تعتمد مواعيد مباريات 6 جولات

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم عن مواعيد وتواقيت وملاعب مباريات دوري روشن السعودي للجولات من السابعة حتى الـ12 من موسم 2025-2026.وأوضحت الرابطة أن إعداد الجدول جاء بعد دراسة شاملة لعدة اعتبارات أساسية، في مقدمتها جاهزية الملاعب واستكمال أعمال الصيانة والتجديد، إضافة إلى مراعاة مشاركات الأندية السعودية في البطولات الآسيوية، وأخذ نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أُجريت بتاريخ 25 سبتمبر بعين الاعتبار.وأكدت الرابطة أن جميع المباريات ستُقام ضمن الإطار الزمني نفسه للرُزنامة العامة المعلنة للموسم، مع الحرص على تحقيق التوازن في توزيع الجولات بما يحافظ على عدالة المنافسة ويضمن أفضل تجربة ممكنة للجماهير والأندية على حد سواء.وفي هذا السياق، أوضحت الرابطة أنه ستتم جدولة عدد من مباريات الاتحاد والأهلي إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة، ومباراة الحزم والخليج في الجولة الثامنة إلى مدينة الملك عبدلله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، نظراً لجدول أعمال الصيانة المقررة، كما سيتم نقل مباراة الشباب والقادسية ضمن منافسات الجولة الـ12 إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بسبب استضافة ملعب «إس إتش جي أرينا» عدداً من مباريات كأس آسيا تحت 23 عاماً.كما أوضحت الرابطة أن أيام إقامة المباريات تم تحديدها بما يتيح أكبر عدد ممكن من أيام الراحة، في ظل الزخم الكبير للمسابقات المحلية والقارية وأيام التوقف المدرجة في الرزنامة.وتجدد رابطة الدوري السعودي للمحترفين التزامها بالعمل مع جميع الشركاء من أندية، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والجهات المنظمة الأخرى، بما يعزز نجاح الموسم الحالي ويسهم في استمرار تطوير دوري روشن السعودي ليكون في مصاف أبرز الدوريات العالمية.