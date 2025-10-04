بعد سنوات من مغادرته ريال مدريد كواحد من أعظم لاعبيه على الإطلاق، يعود اسم كريستيانو رونالدو ليتردد من جديد في مخيال «البرنابيو» ومكاتبه الصانعة للقرار، لكن هذه المرة عبر نجله كريستيانو جونيور، الذي أصبح محور اهتمام إدارة النادي الملكي.صحيفة «ديفينسا سنترال» الإسبانية كشفت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أعطى تعليمات مباشرة لكشافي النادي بمتابعة اللاعب الشاب عن قرب، خصوصاً مع مشاركته الأخيرة مع منتخب البرتغال تحت 15 عاماً. النادي «الملكي» يتعامل مع الملف بجدية، إذ يسعى لرؤية مدى جاهزية جونيور وما إذا كان مؤهلاً لارتداء القميص الأبيض في المستقبل.التقارير أوضحت أن بيريز مهتم بضم اللاعب، وأن ريال مدريد لن يتردد في اتخاذ الخطوة إذا ما أثبت جونيور امتلاكه الموهبة التي تضعه على خطى والده. خطوة، إن تمت، ستعيد اسم رونالدو إلى النادي الذي صنع فيه والده التاريخ وأصبح هدافه التاريخي وفاز معه بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 14 عاماً، يلعب حالياً ضمن أكاديمية نادي النصر السعودي، حيث يتلقى تدريباته ويخوض منافساته، لكنه في الوقت ذاته بدأ يطرق الأبواب الدولية بعدما ظهر للمرة الأولى بقميص منتخب البرتغال تحت 15 عاماً في مايو 2025. هذه المشاركة شكلت نقطة تحول في مسيرته الناشئة، وجعلته محط متابعة من قبل كبار الأندية، وعلى رأسها ريال مدريد.المشهد بدا لافتاً أيضاً خارج الملاعب، إذ ظهر رونالدو إلى جانب نجله أخيرا في صور نشراها عبر «إنستغرام»، أظهرت النجم البرتغالي في قمة جاهزيته البدنية، بينما بدا جونيور في لقطة مشابهة يستعرض عضلاته، في إشارة إلى أنه يسير على خطى والده ليس فقط في كرة القدم بل أيضاً في تفاصيل شخصيته الرياضية.بين إرث الأسطورة ومسار الابن، تبدو القصة أقرب إلى فصل جديد في العلاقة التاريخية بين اسم «رونالدو» وريال مدريد، قصة قد تبدأ يوماً ما، لكنها تحمل في طياتها دلالات تتجاوز المستطيل الأخضر، وذاكرة مليئة بالمجد والذهب، إذ سيكونان بلا ريب، عبئا ثقيلا للغاية على أكتاف مسيرة رونالدو الابن.