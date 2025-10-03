النصر يتفوق جماهيرياً آسيوياً.. 308 آلاف مشاهدة مقابل 189 ألفاً لـ«3» أندية سعودية

كشفت قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر منصة يوتيوب تفوقاً لافتاً للنصر في مشاهدات مباريات بطولة «آسيا 2»، حيث حصدت مباراة النصر أمام الزوراء العراقي 308 آلاف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، لتتصدر قائمة المتابعة الرقمية للأندية السعودية.وفي المقابل، أظهرت الإحصاءات أن مجموع مشاهدات 3 مباريات لأندية الهلال والأهلي والاتحاد في دوري الأبطال مجتمعة بلغ 189 ألف مشاهدة فقط.مباراة الهلال أمام ناساف الأوزبكي، التي أقيمت قبل 4 أيام، سجلت 129 ألف مشاهدة.مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري، قبل 3 أيام، لم تتجاوز 44 ألف مشاهدة.أما مباراة الاتحاد أمام شباب الأهلي الإماراتي، قبل يومين، فجاءت في المؤخرة بـ16 ألف مشاهدة.الأرقام تكشف أن مباراة واحدة للنصر تجاوزت بـ3 أضعاف مجموع مباريات منافسيه مجتمعين، وهو ما يعكس الشعبية الجماهيرية الأكبر للنصر على مستوى القارة، ويؤكد الحضور الرقمي العالمي الذي يصنعه «العالمي» في المنصات الآسيوية برغم غياب قائده العالمي كريستيانو عن لقاء الزوراء.