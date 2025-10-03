هنأ الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، المنتخب السعودي للناشئين، بمناسبة فوزه بلقب بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة، عقب انتصاره على شقيقه الإماراتي في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد حمد الكبير بالنادي العربي.وقال آل ثاني: «أبارك للمنتخب السعودي هذا الإنجاز المستحق، وأتقدم بالتهنئة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم والجماهير السعودية، حيث قدم الفريق أداءً ثابتاً ومنظماً طوال البطولة واستحق التتويج باللقب، كما أشيد بما قدمه المنتخب الإماراتي من مستوى فني مميز طوال مشوار البطولة، متمنياً له التوفيق في الاستحقاقات القادمة».وأكد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي أن البطولة حققت أهدافها في إبراز المواهب الواعدة وصقل مهارات اللاعبين الشباب، مشيراً إلى أن الحماس والعطاء اللذين أظهرهما اللاعبون يمثلان مكسباً كبيراً لكرة القدم الخليجية.كما بارك جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، للمنتخب السعودي للناشئين تتويجه بالبطولة حيث قال: «المنتخب السعودي استحق اللقب عطفاً على ما قدمه طيلة مشوار البطولة، من أداء منظم وتعامل مميز مع مختلف المباريات».واختتم الرميحي تصريحه قائلاً: «نبارك للمنتخب السعودي هذا الإنجاز، ونتمنى لجميع المنتخبات المشاركة المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل».