استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للناشئات

انطلق اليوم معسكر المنتخب السعودي للناشئات تحت (17) عامًا في مدينة الدمام، ويستمر حتى العاشر من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئات 2026، التي ستقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر من (11) حتى (17) أكتوبر.ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب قبل خوض الاستحقاق القاري، إذ يركز الجهاز الفني بقيادة المدربة اليونانية كاترينا فاليدا على تطبيق تمارين تكتيكية وفنية متنوعة، إضافة إلى تدريبات بدنية مكثفة لزيادة جاهزية اللاعبات.واستدعي للمعسكر (26) لاعبة، هن: ديما شيخ، ودانة البنعلي، وسارة برناوي، وأسيل سليم، وأروى الرشيد، وريتال حكمي، وديالا سروجي، وجوان النصار، ومودة المغربي، وسوار عمرو، ويارا العليان، ولانا علي، وبسمة نواف، وصبا اليحيا، وغدي العتيبي، وحلا الشدوخي، وريما عبدالعزيز، وريماس أحمد، ودانة الضحيان، ومرام اليحيا، وماريا باغفار، وياسمين مليباري، وزهراء طالب، وزينب رضا، ولمار وائل، وديما الربيعان.وأكدت مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عالية بنت عبدالعزيز الرشيد من جانبها، أن هذا المعسكر يمثل خطوة مهمة في مشوار أخضر الناشئات، مشيرةً إلى أن المنتخب يسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى صناعة جيل واعد من اللاعبات القادرات على المنافسة.وسيخوض أخضر الناشئات 3 مباريات ضمن منافسات المجموعة الثانية (B) التي تضم منتخبات: إيران، ولبنان والكويت، إذ يستهل مشواره في التصفيات يوم (13) أكتوبر.ويأتي هذا المعسكر ليجسد الاهتمام المتنامي بكرة القدم النسائية في المملكة، وتعزيز جاهزية الناشئات لرفع راية الوطن في المحافل الآسيوية والدولية.