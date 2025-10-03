تعد لحظة تسجيل الأهداف ذروة المتعة في حياة اللاعبين، فهي اللحظة التي تنفجر فيها المدرجات بالتصفيق والهتاف، وترسم البسمة على وجوه الآلاف من العشّاق، ولكل لاعبٍ طريقته الخاصة في التعبير عن سعادته؛ فمنهم من يرفع يديه بتحية مؤثرة للجماهير، وآخر يطلق العنان لرقصة عفوية، بينما هناك من يختار أن يطير فوق العشب الأخضر بشقلبة خلفية تعرف بحركة (الباك فليب)، لتبقى محفورة في ذاكرة الجماهير، ويظل السؤال هنا: هل الشقلبة الخلفية (الباك فليب) تشكّل خطراً على صحة اللاعبين؟

تشكّل مخاطر عديدة على اللاعب

وردّاً على السؤال يقول استشاري طب وجراحة العمود الفقري وإصابات الملاعب والمهتم بالشأن الرياضي الدكتور سامي إسماعيل لـ«عكاظ»: «الشقلبة الخلفية التي تعرف بـ(الباك فليب) هي حركة أكروباتية يؤديها اللاعب بالقفز في الهواء والالتفاف للخلف دورة كاملة حول الجسم قبل الهبوط على القدمين، إذ يبدأ اللاعب بالوقوف معتدلاً ثم يثني ركبتيه استعداداً للقفز، ثم يدفع بجسمه للأعلى مع ميلان للخلف، ويسحب ركبتيه نحو صدره (الانثناء) لزيادة سرعة الدوران، ثم يمد رجليه ويستعد للهبوط متزناً على الأرض، وقد تشكّل مخاطر عديدة على اللاعب في حال حدوث أي خطأ في التوقيت أو التوازن ما قد يسبّب إصابة خطيرة في الرقبة أو العمود الفقري».

وتابع: «الشقلبة الخلفية ليست جزءاً من المهارات الأساسية في كرة القدم، لكن يفعلها أحياناً بعض اللاعبين احتفالاً بعد تسجيل الهدف، ورغم أنها تبدو ممتعة ومثيرة للجماهير، إلا أن لها أضراراً -كما أشرت- على لاعبي كرة القدم إذا لم تتم بطريقة صحيحة، فمن أبرز الأضرار والمخاطر المحتملة حدوثها هي إصابات الركبة والكاحل، فعند الهبوط الخاطئ قد يتعرّض اللاعب لالتواء أو تمزق في أربطة الكاحل والركبة، مثل الرباط الصليبي، وأيضاً إصابات الظهر والعمود الفقري، ففقدان التوازن أو الهبوط على الظهر يمكن أن يسبّب شداً عضلياً أو إصابات خطيرة في العمود الفقري، إلى جانب ذلك وقوع إصابات في الرأس والرقبة».

تعليمات للحفاظ على سلامة اللاعبين

وأضاف: «بعض اللاعبين حول العالم تعرّضوا لإصابات خلال احتفالهم بالشقلبة الخلفية، واضطروا للغياب أسابيع أو أشهراً عن الملاعب ومنهم على سبيل المثال جوزيبي رينا لاعب بوروسيا دورتموند الذي احتفل بأحد أهدافه بالشقلبة الخلفية، لكنه هبط بشكل خاطئ، ما تسبّب في إصابة أبعدته فترة عن الملاعب، وهناك اللاعب فيليب ميكسيس (مدافع منتخب فرنسا) الذي حاول القيام بشقلبة احتفالية بعد هدف ووقع على ظهره، ما سبّب له إصابة طفيفة كادت تتفاقم لولا تدخل الجهاز الطبي بسرعة، وأيضاً ستيفن مبييا (لاعب منتخب أوغندا) الذي تعرّض لإصابة قوية في الركبة أثناء قيامه بالشقلبة بعد تسجيل هدف.

وختم الدكتور إسماعيل حديثه بالقول: «رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يمنع الشقلبة بشكل رسمي، لكنه حذّر من مخاطرها، وبعض الأندية أدرجت تعليمات تمنع لاعبيها من الاحتفال بها للحفاظ على سلامتهم، لذلك يفضل معظم المدربين تجنبها واستبدالها باحتفالات آمنة وبعيداً عن الإصابات غير المتوقعة بسبب الشقلبة الخلفية».