باقٍ على الإعلان «تكة».. «أبولا»: الاتحاد يتفق مع «كونسيساو»

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية وصول نادي الاتحاد والمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو (50 عاماً) إلى اتفاق نهائيبعد مفاوضات وصلت لمراحلها النهائية مساء أمس، على أن يتم الإعلان خلال الساعات القادمة، ليحل بديلاً عن «بلان» الذي تمت إقالته من تدريب الفريق بعد هزيمته من النصر تحت قيادة المدرب «خيسوس»، رغم أنه قاد الفريق إلى بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي.وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب «كونسيساو» سيقابل المدافع «دانيلو» مرة أخرى، بعد تجربة سابقة مع نادي بورتو، وكذلك «روجر فرنانديز»، لاعب إس سي براغا السابق. ويعد مدرب النصر «خيسوس» خصمه اللدود، وقد تواجه المدربان عدة مرات في مختلف المسابقات.