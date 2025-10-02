قبل خوض نهائي «الخليجية».. عبد الوهاب الحربي: تشكيلة المونديال أصبحت واضحة

أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم للناشئين عبدالوهاب الحربي جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الإماراتي غداً (الجمعة) في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً، التي يستضيفها استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.وأوضح الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن المنتخب السعودي يتطلع إلى الظهور بالمستوى المأمول وحصد اللقب، مشيداً في الوقت نفسه بالمستويات التي قدمها المنتخب الإماراتي خلال البطولة، ومؤكداً أن البطولة الخليجية منحت المنتخبات المشاركة فوائد فنية كبيرة، كما أسهمت في تكوين رؤية واضحة للتشكيلة السعودية التي ستشارك في المنافسات المونديالية القادمة.من جانبه، أعرب لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز الفواز عن ثقته بزملائه اللاعبين، مؤكداً أن المعنويات مرتفعة والرغبة كبيرة لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.بدوره، شدد مدرب منتخب الإمارات ماجد الزعابي صعوبة المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي الذي وصفه بالفريق القوي وصاحب المواهب الواعدة، مشيراً إلى أن المباراة ستكون فرصة لاكتساب المزيد من الاحتكاك والخبرة.وأشاد الزعابي بالتنظيم المميز للبطولة وجاهزية الملاعب ومرافق التدريب ومقار الإقامة في قطر.من جهته، أكد قائد منتخب الإمارات عبدالرحمن العواني تطلع لاعبي منتخب بلاده لتحقيق اللقب، معترفاً في الوقت ذاته بصعوبة المهمة أمام المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن البطولة مثلت فرصة كبيرة لإعداد اللاعبين والتحضير للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها كأس العالم للناشئين FIFA قطر 2025 التي ستقام الشهر القادم.