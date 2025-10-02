تيباس: اللوائح حافظت على أندية إسبانيا من الإفلاس
أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن اللوائح الاقتصادية في «لا ليغا» أسهمت في استقرار الأندية ومنع إفلاس أي نادٍ رغم تحديات الدَّين الكبيرة.

وصرح تيباس قائلاً: «لدينا أكثر من 200 مادة تنظيمية، والرقابة الاقتصادية ببساطة هي حساب الإيرادات والمصروفات والديون الواجب سدادها، التلفزيون والمباريات والتجارة... لدينا 4 مصادر للإيرادات».

وأضاف أن تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف سمح بزيادة 500 مليون يورو في سنة واحدة، ما مكن الأندية من إعادة هيكلة ديونها بدل إنفاق الأموال على اللاعبين والسيارات الفاخرة واليخوت، مؤكّداً أن النظام ساهم في حماية استقرار كرة القدم الإسبانية.
