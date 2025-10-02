تم البيع.. الشباب والرياض في طريقهما للتخصيص والإعلان الرسمي قريباً

كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن ناديي (الشباب والرياض) أتمّا بشكل رسمي إجراءات بيع كامل الحصص الإدارية والمالية لشركات كبرى، في خطوة استثمارية تعد من الأبرز على الساحة الرياضية خلال الفترة الحالية.وبحسب المصادر، فإن المفاوضات بين الأطراف استمرت خلال الفترة الماضية بسرية تامة حتى وصلت إلى الصيغة النهائية، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة بعد استكمال المتطلبات النظامية.وتُعد هذه الخطوة منعطفًا مهمًا في مسار استثمار القطاع الرياضي، بما يتوافق مع خطط التحول التي تستهدفها وزارة الرياضة، ويُنتظر أن تفتح الباب أمام نقلة نوعية في البنية الإدارية والمالية للناديين المعنيين، وسط توقعات بأن تنعكس الصفقة بشكل مباشر على فرق كرة القدم، من خلال تدعيمها بلاعبين وصفقات مؤثرة في سوق الانتقالات القادمة.وكانت وزارة الرياضة، أعلنت في يوليو 2024 البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر الثلاثاء 2 يوليو 2024 بالموافقة على وثيقة مشروع تخصيص (14) نادياً رياضياً من مختلف الدرجات، حيث يأتي ذلك استكمالاً لمراحل المشروع الذي أطلقه ولي العهد تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات والأندية والممارسين كافة.وتشمل هذه المرحلة، طرح ستة أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي: (الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة، الخلود)، حيث يمكن للمستثمرين الراغبين في المنافسة على هذه الأندية، الدخول على بوابة المستثمرين، عبر موقع المركز الوطني للتخصيص للتقديم، والحصول على الاشتراطات والمعلومات اللازمة، بدءاً من مطلع شهر أغسطس القادم، على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الثمانية تباعاً، وهي: (الشعلة، هجر، النجمة، الرياض، الروضة، جدة، الترجي، الساحل).وكان مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية انطلق من خلال مسارين رئيسيين؛ الأول هو الموافقة على استثمار شركات وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل الملكية لها، حيث تضمَّن ذلك المسار (8) أندية، أما المسار الثاني فهو طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص، والذي انطلق بتسجيل اهتمام الجهات الراغبة محلياً وعالمياً في الاستثمار بالأندية الرياضية كمرحلة أولى من المسار، ليستكمل المسار حالياً في مرحلته الثانية.ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الجوهرية لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية، والتي تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الرياضة، إضافة إلى رفع مستوى الحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وتطوير البنى التحتية، بما ينعكس على تحسين تجربة الجماهير، كما يجسّد المشروع حرص وزارة الرياضة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة للأندية الرياضية لتصل إلى الاستدامة المالية، وأعلى درجات الاحترافية.