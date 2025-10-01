يلاقي العراق وإندونيسيا.. المنتخب السعودي يستعد لـ«الملحق» في جدة

ينتظم لاعبو المنتخب الوطني عصر اليوم (الخميس) في مقر معسكرهم بمحافظة جدة، استعدادا لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. فيما سيلتحق الثلاثي سعود عبدالحميد ومروان الصحفي ومهند آل سعد بالمعسكر بعد فراغهم من أنديتهم؛ إذ ينضم سعود عبدالحميد ومروان الصحفي يوم 5 أكتوبر، على أن يلتحق مهند آل سعد في 6 أكتوبر، بالتزامن مع انطلاق «أيام FIFA».وسيخوض الأخضر خلال الملحق الآسيوي مباراتين؛ يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا يوم الثامن من أكتوبر الجاري، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق يوم 14 من الشهر نفسه، وستقام المباراتان على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.كما يُجري الأخضر مساء غدٍ حصة تدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية عند السابعة مساء، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.يُذكر أن المدير الفني هيرفي رينارد استدعى (27) لاعبا للالتحاق بالمعسكر، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، نواف بوشل، سعد آل موسى، محمد سليمان، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي، أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر الدوسري، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد، سالم الدوسري، مروان الصحفي، صالح أبو الشامات، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، ويتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.