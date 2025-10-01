الوصل الإماراتي يكسب الوحدات في دوري أبطال آسيا

فاز الوصل الإماراتي على نظيره الوحدات الأردني بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمعهما اليوم في عمّان، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2.سجّل هدفي الوصل فابيو ليما في الدقيقة 37، وسالدانيا في الدقيقة 63، فيما سجّل جونيور أجاي هدف الوحدات في الدقيقة 94.وبهذا الفوز، ارتقى الوصل الإماراتي إلى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متساوياً مع المحرق البحريني الذي يحتل المركز الثاني بعدد النقاط نفسه، فيما بقي الوحدات الأردني في المركز الثالث دون نقاط، واستقلال طهران الإيراني في المركز الرابع بلا نقاط.