في كأس العالم للشباب .. مناورة تعد «أخضر 20» لمواجهة نيجيريا

أنهى منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 عامًا مساء اليوم (الأربعاء) استعداداته لمواجهة منتخب نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للشباب 2025، بحصة تدريبية مكثفة.اشتملت الحصة على تدريبات لياقية وتمارين فنية، أعقبها تطبيق للجوانب التكتيكية، قبل أن يختتم المدرب ماركوس سواريز البرنامج بمناورة على كامل الملعب ركّز خلالها على التعليمات الخاصة بالمباراة.ويلاقي الأخضر نظيره النيجيري يوم الخميس عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تشيلي (الجمعة 2:00 صباحاً بتوقيت السعودية) على ملعب فيسكال دي تالكا.وكان الأخضر السعودي قد تعرض للخسارة في لقائه الافتتاحي أمام كولومبيا بهدف دون مقابل بعد مباراة مثيرة قدمها نجوم الأخضر وأشاد بهم موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر حسابه الرسمي على الإنترنت واصفاً فوز كولومبيا بالفوز الصعب.