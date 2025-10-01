تكتيك نصراوي في الميدان وجوائز كل نهاية شهر

في مشهد يعكس هيمنة النصر على ساحة المنافسة، حصد «العالمي» أبرز جوائز دوري روشن السعودي لشهر سبتمبر، إذ نال البرتغالي جواو فيليكس جائزة أفضل لاعب، فيما خطف المدرب المخضرم جورجي جيسوس جائزة أفضل مدرب، ليؤكد الفريق أن حضوره يتجاوز حدود النتائج إلى صناعة التفوق بكل تفاصيله.فيليكس.. البصمة الهجوميةمنذ انطلاق الجولات الأولى، أثبت فيليكس أنه أحد أهم مفاتيح القوة النصراوية، بفضل لمسته الحاسمة وأدائه المتوازن بين صناعة الأهداف وتسجيلها. الجائزة التي حصدها جاءت تتويجا لجهد فردي تماهى مع المنظومة الجماعية التي يقودها النصر، لتصبح بصمته جزءا من الهوية الهجومية للفريق.جيسوس.. عقل يقود القمةعلى خط التماس، يترجم جورجي جيسوس خبرته الطويلة إلى عمل تكتيكي متقن. فاز بجائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر بعد أن قاد النصر لصدارة الدوري، مع أداء منظم وقرارات تصنع الفارق في كل مواجهة. تكريمه ليس مجرد اعتراف بذكاء مدرب، بل هو تأكيد على أن الإدارة الفنية للنصر تضيف وزنا حقيقيا لمسيرته.النصر متصدر الدوريتزامن التتويج الفردي مع حفاظ الفريق على صدارة الدوري، في مشهد يعكس تكامل العمل داخل البيت النصراوي؛ من مقاعد البدلاء إلى أرضية الميدان، ومن المنصة إلى المدرج، يظهر النصر كمنهجٍ لا يقتصر على حصد النقاط بل يمتد إلى اكتساح الجوائز وتأكيد الهوية البطولية.منهج النصر واضح؛ عملٌ في الميدان، وتكريمٌ في كل شهر، وصدارة تُرسّخ أن الفريق لا يكتفي بالمشاركة، بل يفرض حضوره كأحد عناوين الدوري الكبرى.