جُرّدوا من ميدالياتهم العالمية.. المنشطات توقف 4 جورجيين

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إيقاف أربعة رياضيين من جورجيا، بينهم بطل رفع الأثقال ريفاز دافيتادزه والمصارع نيكا كينتشادزه، لمدة أربع سنوات، بعد رفضها حكما مدنيا كان قد برّأهم من تهمة تعاطي المنشطات.وكانت نتائج اختبارات دافيتادزه (الفائز بفضية بطولة العالم لرفع الأثقال 2024) وكينتشادزه (صاحب برونزية العالم في المصارعة 2021) قد جاءت إيجابية لمادة محظورة عام 2023.وعاقبتهم الوكالة الجورجية لمكافحة المنشطات والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بالإيقاف أربع سنوات، قبل أن تقضي محكمة مدنية في تبليسي في يونيو 2024 بأن المادة أُضيفت إلى مشروباتهم عمدا من طرف ثالث، وهو ما دفع اللجنة التأديبية الجورجية إلى رفع العقوبة.لكن الـ«وادا» والاتحاد الدولي لرفع الأثقال استأنفا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية التي أصدرت حكمها الأربعاء، مؤكدة أن قرار المحكمة المدنية يفتقر إلى الأدلة الواقعية الكافية ويتعارض مع النتائج العلمية، ليُعَاد فرض عقوبة الإيقاف على الرياضيين الأربعة.