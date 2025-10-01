بات الحارس راكان النجار يقدم مستويات فنية قوية في الذود عن مرمى فريقه الأخدود، والمساهمة في تحقيق فوز ثمين على الرائد بعد بداية مخيبة للأمال بخسارة 3 مباريات، مسجلاً أول انتصاراته في وقت حاسم هذا الموسم خاطفاً بطاقة العبور نحو دور الستة عشر لأغلى البطولات في السعودية.وكان الحارس راكان النجار مرشحاً للفوز بجائزة رجل المباراة على إثر مساهمته في الذود عن مرمى فريقه والخروج بالكلين شيت الأول هذا الموسم لفريق الأخدود، لولا الكرت الأصفر الذي حصل عليه وأفقده ترشيحه للجائزة.وسيلاقي الأخدود نظيره الهلال في دور الـ 16 من منافسات كأس الملك في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ويتطلع أنصاره لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال والتأهل لدور الـ8 مستغلاً عامل الأرض والجمهور.من جانبه تمنى راكان النجار مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية لفريق الأخدود في كأس الملك، واعداً بمواصلة تقديم المستويات القوية لحماية عرين الأخدود على الرغم من صعوبة مواجهة الهلال، إلا إن الجميع عاقد العزم على بذل الغالي والنفيس لتحقيق الفوز والتأهل.