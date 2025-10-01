سواريز لـ«عكاظ»: نستهدف ثمن نهائي المونديال.. وهذا وعدي للجماهير السعودية

أكد مدرب المنتخب السعودي للشباب ماركوس سواريز،، أن «الأخضر» قدّم أداءً مميزاً في مباراته الافتتاحية بكأس العالم تحت 20 عاماً، رغم الخسارة أمام كولومبيا بهدفٍ دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال سواريز في تصريحاتٍ خاصة لـ«عكاظ»: «كولومبيا تملك منتخباً قوياً وخطيراً، وأنا فخورٌ جداً بما قدّمه لاعبونا أمامهم، لقد لعبنا في ظروفٍ متكافئة، وهذا يعكس مدى تطور الفريق خلال العامين الماضيين من العمل الجماعي».

وأضاف: «يجب أن ندرك أن هذه بطولة كأس العالم، والأخطاء البسيطة قد تكلّف الكثير، سجّلنا هدفاً رائعاً أُلغي ربما بسبب سنتيمترٍ واحد فقط، لكن هذه هي كرة القدم، كنا نرغب بالفوز، وكان بإمكاننا تحقيقه، لكن الأهم هو أننا سنواصل التحسّن بغضّ النظر عن النتيجة، تركيزنا الآن يجب أن ينصبّ على المباراة المقبلة».

وعن مواجهة نيجيريا المقبلة، قال سواريز:« هي مباراةٌ صعبةٌ جداً أيضاً نيجيريا خصمٌ قوي بدنياً وتملك تاريخاً كبيراً في البطولة، نحتاج إلى اللعب بنفس الروح والطريقة التي ظهرنا بها في المباراة السابقة، لكن مع المزيد من الفاعلية. هذه بطولةٌ عالمية، وكل المباريات فيها صعبة، ومجموعتنا قويةٌ للغاية، لكننا نملك فريقاً قادراً على المنافسة».

وواصل: «بالتأكيد نريد التأهل إلى دور الـ16، لكن الآن علينا التفكير فقط في المباراة القادمة، وبعدها نرى إلى أين يمكننا الوصول».

وحول رسالته للجماهير السعودية، أجاب: «نحن ما زلنا على قيد المنافسة، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة لإسعادهم وجعلهم يشعرون بالفخر».

وسيلاقي «الأخضر» في لقائه القادم نظيره النيجيري عند تمام الـ2:00 من فجر يوم الجمعة القادم، ويحتاج للفوز لتجديد آماله في المنافسة على التأهل للدور الثاني.