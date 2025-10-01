حسن خليفة: الاتحاد في البداية وقادر على العودة بشكل قوي

أكد مدرب فريق الاتحاد السعودي حسن خليفة، أن خسارة فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لن تؤثر على طموحات الفريق، مشددًا على أن الفريق لا يزال في بداية الموسم وهو قادر على العودة بشكل أقوى بعد فترة التوقف.وقال خليفة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي خسرها الاتحاد بهدف وحيد: «الاتحاد فريق بطل وما زلنا في بداية الموسم، لدينا فترة توقف وسنعمل خلالها لنعود أفضل، الجماهير حيّت اللاعبين بعد المواجهة لشعورهم بأن الفريق لعب بكل طاقاته ولم يحالفه الحظ»، مشيدًا بالمساندة الجماهيرية التي رافقت الفريق رغم الخسارة.وعن التغييرات الفنية التي أجراها خلال اللقاء، أوضح خليفة أن الجهاز الفني اعتمد في الشوط الثاني على تبديلات هجومية، مبينا أنه دفع بأحمد الغامدي في مركز الظهير الأيمن لزيادة الفاعلية، فيما لم يوفق ديابي في الجهة اليمنى، الأمر الذي استدعى نقل روجر إلى هذا المركز وتحويل ديابي للجهة اليسرى، موضحًا أن التغيير منح الفريق بعض الإضافة لكنه لم يكن بالنجاح الكامل.وأكد خليفة، أن الفريق افتقد في الشوط الأول السرعة في بناء اللعب، بينما كان الأداء أفضل في الشوط الثاني بفضل الروح القتالية التي أظهرها البدلاء، مشيرًا إلى أن الفريق حاول العودة في النتيجة عبر الخيارات الهجومية.