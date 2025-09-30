اختتم المنتخب الوطني للفتيات تحت 15 عامًا اليوم معسكره الأول، الذي أقيم في مدينة الطائف، خلال الفترة من 24 حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذي يشرف عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير كرة القدم النسائية على مستوى الفئات السنية.وشهد المعسكر مشاركة 24 لاعبة تحت إشراف المدربة سحر دبوق، مدربة الفئات السنية بمراكز التدريب الإقليمية للبنات، حيث اشتمل البرنامج على تدريبات لياقية وفنية، بالإضافة إلى تمارين تكتيكية تهدف إلى رفع مستوى الانسجام بين اللاعبات.وأكد الجهاز الفني أن هذا المعسكر يمثل خطوة مهمة في مسيرة المنتخب، مبينًا أن المرحلة القادمة ستتضمن إقامة معسكر إعدادي في شهر نوفمبر القادم استعدادًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للفتيات تحت 14 عامًا.ويأتي هذا المعسكر في إطار إستراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تسعى للاستثمار في المراحل العمرية المبكرة، وبناء مسار كروي واضح يضمن وجود قاعدة قوية من المواهب النسائية المستقبلية.