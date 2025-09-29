شهدت الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، تسجيل 25 هدفاً، إلى جانب إشهار الحكام 36 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة واحتساب ثلاث ركلات جزاء ولم تشهد هذه الجولة أي تعادل، إذ حضر الانتصار في اللقاءات التسعة.النصر الأول في كل شيءحصد النصر الصدارة في جدول الترتيب بعد أن انتصر في الجولات الأربع، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعثر إلى الآن، كما تصدر قائمة الأقوى هجوماً بتسجيل 14 هدفاً والأقوى دفاعاً وتلقى هدفاً واحداً فقط، فيما بقي النجمة والأخدود بدون نقاط، والحزم الأضعف هجوماً بهدف واحد فقط رغم وجود الهداف التاريخي لدوري المحترفين عمر السومة في صفوفه، والأخدود الأضعف دفاعاً، إذ استقبلت شباكه 12 هدفاً.3 ركلات جزاء و36 بطاقة صفراءتم احتساب 3 ركلات جزاء، سجلت واحدة منها فقط عن طريق البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب في شباك الخلود، فيما أهدر ميزيان ماوليدا لاعب الخلود الركلة المحتسبة لفريقه في المباراة ذاتها، أما الركلة الثالثة فقد ضاعت بأقدام البرتغالي فابيو مارتينز لاعب الحزم أمام حارس الأهلي إدوارد ميندي، فيما ظهرت البطاقات الصفراء 36 مرة والبطاقة الحمراء مرة لفريق الفتح، الذي يُعد أكثر الفرق حصولاً عليها بواقع 3 بطاقات حمراء.53 ألفاً شهدوا انفراد النصر بالصدارةحضر قمة الجولة الرابعة في جدة بين الاتحاد حامل اللقب وضيفه النصر، أكثر من 53 ألف متفرج، شاهدوا من أرض الملعب حسم النصر المواجهة بهدفين نظيفين، ليؤكد بهما مواصلته الانطلاقة المثالية، محققاً فوزه الرابع توالياً بالعلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط وتراجع للمركز الثالث، بعد فوز القادسية على الفتح بهدف دون مقابل ووصوله للنقطة الـ10 ليواصل القادسية كتابة فصول الحكاية الجميلة.بلان أول الضحايا.. والشهراني يوصل 300لم تخلُ الجولة من المحطات البارزة، إذ أعلن نادي الاتحاد بشكل مفاجئ قرار إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان بعد مرور أربع جولات فقط، فيما سجل ياسر الشهراني ظهوره رقم 300 في مباريات الدوري السعودي للمحترفين بقميصي القادسية والهلال، ليحتل الشهراني ثالث ترتيب الأكثر مشاركةً في دوري المحترفين بعد المتصدر محمد الفهيد (344) ووصيفه لاعب الرياض حالياً يحيى الشهري (334)، وياسر الشهراني ثالثاً (300).109 أهداف و14 ركلة جزاءومع ختام الجولة الرابعة، ارتفعت حصيلة الموسم إلى 36 مباراة، شهدت تسجيل 109 أهداف، وإشهار 140 بطاقة صفراء و9 بطاقات حمراء، إلى جانب 14 ركلة جزاء نُفذ منها 10 بنجاح وأُهدرت 4، ويتصدر قائمة الهدافين لاعب النصر جواو فيليكس برصيد 5 أهداف، ويليه الثنائي مهاجم الخليج جوشوا كينغ، وقائد النصر كريستيانو رونالدو برصيد 4 أهداف.