كشف تقرير صحفي موقف مدرب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، من قيادة فريق الاتحاد، خلفاً للفرنسي لوران بلان.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن تدريب الاتحاد خارج حسابات تشافي في الوقت الحالي، إذ لا يرى أن المشروع الفني للنادي يتماشى مع تطلعاته.

شرط تشافي للعودة إلى التدريب

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يبحث عن مشروع متوسط إلى طويل الأجل ينسجم مع رؤيته الفنية وخططه المستقبلية، ولهذا السبب، يعقد اجتماعات دورية مع ممثليه لمناقشة الخيارات المتاحة دون استعجال في اتخاذ القرار.

ومنذ إقالته من تدريب برشلونة في صيف 2024، لم يتولَّ تشافي قيادة أي فريق، رغم ارتباط اسمه بعدد من الأندية الكبرى مثل الهلال، أياكس أمستردام، مانشستر يونايتد، إنتر ميامي، يوفنتوس، ميلان، توتنهام، باير ليفركوزن، ومونتيري المكسيكي، إلا أن جميع هذه المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي.

يذكر أن إدارة الاتحاد أسندت مهمة قيادة الفريق الأول مؤقتاً إلى الكابتن حسن خليفة، بمساعدة المدير الفني لفريق تحت 21 عاماً إيفان كاراسكو، إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره.