منتخب قفز الحواجز يتوج بذهب كأس الأمم بالمغرب

توّج فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز بذهبية الفرق في كأس الأمم بالمغرب للعام الثاني على التوالي بمشاركة 10 منتخبات من مختلف دول العالم على حواجز ارتفاع 155سم، فيما حلّ في المركز الثاني المنتخب الإيطالي، وجاء في المركز الثالث المنتخب البريطاني، ومثّل المنتخب كلا من الفرسان رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، وعبدالرحمن الراجحي، وخالد المبطي.وتوج أيضًا في البطولة نفسها الفارس عبدالرحمن الراجحي بطلًا لشوط الجائزة الكبرى CSIO4 المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، فيما حلّ وصيفا له الفارس عبدالله الشربتلي.وجاء فوز الراجحي برفقة الجواد «Heartbeat W» بجولتين خاليتين من الأخطاء وبزمن 41,02 ثانية، فيما جاء فوز الشربتلي على الجواد «Alamo» بدون أخطاء للجولتين وبزمن 41,60 ثانية.ويحرص فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز على حصد النقاط من خلال الأشواط المؤهلة لكأس العالم 2026 في جولات الدوري العربي لضمان الظفر بالمقاعد المخصصة للتأهل لكأس العالم.