طالبات طيبة يتوجن ببطولة الشطرنج

اختتمت أمس، بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للشطرنج (طالبات) ضمن موسمها الرياضي السادس عشر، التي استضافتها جامعة جدة، بمشاركة أكثر من 30 جامعة وكلية.وحققت جامعة طيبة المركز الأول، وحلت جامعة حائل في المركز الثاني، وثالثاً جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, حيث توجت مديرة البطولة الدكتورة نوف الحماد, الجامعات الفائزة في حفل الختام, مشيدةً بالمستوى الفني الذي شهدته البطولة, التي تُعد الأولى في روزنامة اتحاد الجامعات ضمن موسه الـ16, وذلك في إطار خططه لتوسيع قاعدة الألعاب الجامعية، وإتاحة الفرصة للطالبات للتنافس في مختلف الرياضات الذهنية والبدنية، بما يعزز حضور الجامعات السعودية في المحافل الرياضية.وقالت: «إقامة بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للشطرنج تأتي امتدادًا لجهود الاتحاد في تمكين الطالبات وصقل مهاراتهن الرياضية والفكرية، إيمانًا منه بأن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل هي أسلوب حياة يرسخ قيم الشغف والانضباط وروح الفريق لدى الطالبات، ويمنحهن الفرصة للتعبير عن قدراتهن وإبراز إمكاناتهن، وما نشهده اليوم من حماس وتفاعل يؤكد أن الاستثمار في الرياضة الجامعية هو استثمار في مستقبل واعد لجيل مبدع وطموح».