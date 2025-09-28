تصدّر مدرب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، قائمة المرشحين لقيادة الاتحاد، خلفاً للفرنسي لوران بلان، الذي أُقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج، وفقاً لما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الاتحاد بدأت تحركات عاجلة للتعاقد مع مدرب جديد لخلافة بلان، مشيرة إلى أن اسم تشافي يتصدر قائمة المرشحين، إلى جانب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وأضافت أن تشافي لم يتولَّ تدريب أي فريق منذ إقالته من برشلونة في صيف 2024، على الرغم من ارتباط اسمه بعدد من الأندية الكبرى عقب رحيله عن «البلوغرانا»، من بينها الهلال، أياكس أمستردام، مانشستر يونايتد، إنتر ميامي، يوفنتوس، ميلان، توتنهام، باير ليفركوزن، ومونتيري، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي مع أي نادٍ.

حسن خليفة.. مدرباً مؤقتاً

يذكر أن إدارة الاتحاد كلفت الكابتن حسن خليفة بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت، وبمساعدة المدير الفني لفريق تحت 21 عاماً إيفان كاراسكو، وذلك لحين التعاقد مع جهاز فني جديد يتماشى مع تطلعات النادي ويحقق طموحات جماهيره.