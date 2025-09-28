انطلاق مبيعات تذاكر كأسي العرب والعالم هذا الأسبوع

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 عن انطلاق مبيعات التذاكر للبطولتين هذا الأسبوع، وستتوفر تذاكر البطولتين بدءاً من 30 سبتمبر، و2 أكتوبر، وسيتم بيع التذاكر رقمياً وتشمل خيارات أماكن للمشجعين من ذوي الإعاقة.من جانبه، قال المدير التنفيذي للتسويق والترويج والشؤون التجارية في اللجنة المحلية المنظمة حسن ربيعة الكواري: «يشكل انطلاق مبيعات التذاكر محطة مهمة في رحلة استضافة البطولتين، فيما نواصل الاستعداد لاستقبال المشجعين من أنحاء العالم للاستمتاع بموسم كروي حافل بتجارب استثنائية ستعكس كرم الضيافة القطرية الأصيلة، وتعزز التبادل الثقافي وتؤكد على شغفنا المشترك بكرة القدم»، وتم اعتماد ثلاث فئات لـ«بطولة كأس العرب» وبأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً. كما يمكن للمشجعين شراء تذاكر «شجع منتخبك» وهي سلسلة تذاكر تمكن المشجع من متابعة مشوار منتخبه خلال دور المجموعات. وتتوفر في جميع استادات البطولة خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، فيما ستكون تذاكر بطولة كأس العالم بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، حيث يمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية في منطقة المشجعين المحيطة بالملاعب، في أجواء احتفالية ومهرجان كروي نابض الحياة.وتستضيف دولة قطر بطولة كأس العرب للمرة الثانية، وذلك بعد استضافتها من قبل في عام 2021، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وإلى جانب استضافة نسخة هذا العام، تستضيف قطر النسختين القادمتين من البطولة في عامي 2029 و2033.