18 لاعباً في قائمة عمان لملحق المونديال

أعلن مدرب المنتخب العماني، البرتغالي كارلوس كيروش قائمة من 18 لاعباً لبدء معسكر داخلي غداً الاثنين، استعداداً للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 .وضمت القائمة كلاً من: إبراهيم المخيني، بلال البلوشي، أحمد الرواحي، علي البوسعيدي، محمود المشيفري، أحمد الخميسي، مصعب الشقصي، نايف بيت صبيح، سلطان المرزوق، مصعب المعمري، أرشد العلوي، عبد الله فواز، أحمد الريامي، زاهر الأغبري، جميل اليحمدي، حاتم الروشدي، ناصر الرواحي، وصلاح اليحيائي.ويستمر المعسكر حتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن تُقام المرحلة الثانية من الإعداد في عمان أيضاً، بين 2 و6 من الشهر نفسه.وبعدها يسافر المنتخب إلى الدوحة، لمواجهة قطر والإمارات يومي 8 و11 أكتوبر، ضمن تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي.