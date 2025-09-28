دخل الفتح موسمه الجديد وسط طموحات كبيرة لمواصلة المنافسة في دوري روشن السعودي وتقديم مستويات قوية في كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الفريق اصطدم بمعضلة انضباطية واضحة تمثلت في كثرة البطاقات الحمراء.فخلال 5 مباريات رسمية خاضها حتى الآن (4 في الدوري وواحدة في كأس الملك)، تحصل لاعبو الفتح على 4 بطاقات حمراء، وهو رقم مرتفع قياسا بعدد المباريات التي لعبها الفريق منذ بداية الموسم، ففي دوري روشن تلقى الفتح 3 بطاقات حمراء موزعة على أكثر من مواجهة، أثرت على مجريات اللعب وأجبرت المدرب على تعديل خططه (أمين سباعي ضد الفيحاء، ومراد باتنا ضد الاتحاد، وفرناندو باتشيكو ضد القادسية)، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين جاءت البطاقة الرابعة في مواجهة الجبلين للأرجنتيني ماتياس فارغاس، ما زاد من معاناة الفريق.هذه الإحصائية تجعل الفتح من أبرز الأندية التي تعاني من النقص العددي بشكل متكرر، الأمر الذي انعكس على نتائجه الفنية وأثار استياء جماهيره، خصوصا أن الفريق يمتلك أسماء مميزة كان يُنتظر منها تقديم صورة أقوى مع انطلاقة الموسم.