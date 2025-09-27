استعاد المخضرم المصري أحمد حجازي نجم فريق نيوم هز شباك الخصوم في دوري المحترفين السعودي بعد هدفه الرائع في شباك فريق الرياض ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.وشهد اللقاء الذي انتهى بفوز نيوم (3/ 2)، الذي يحمل شارة قيادته المدافع أحمد حجازي تسجيله هدفاً رائعاً بعد ركلة زاوية نفذها ناثان زيزي ليضعها حجازي برأسه داخل شباك الرياض معلناً الهدف الثاني لنيوم.وجاء هذا الهدف ليكون أول أهداف حجازي مع نيوم في دوري المحترفين، والعاشر له بعد أن سجل 9 أهداف بشعار فريقه السابق (الاتحاد)، وكان آخر هدف أحرزه حجازي مع الاتحاد قبل 907 أيام وتحديداً في الرابع من أبريل 2023 وبرأسية أيضاً.ويعد لقاء الرياض هو اللقاء رقم 86 له في دوري المحترفين سجل خلالها 10 أهداف، إذ خاض 82 مباراة مع الاتحاد سجل فيها 9 أهداف، فيما شارك في 4 مباريات مع فريقه الحالي نيوم وأحرز هدفاً واحداً.