واصل رحلته في الدوري الإنجليزي.. اتحادي يقود تدريب وست هام يونايتد

أعلن وست هام يونايتد رسمياً تعيين البرتغالي نونو سانتو مدرباً للفريق بعقد لمدة 3 سنوات، ليحل محل غراهام بوتر الذي أُقيل بعد بداية سيئة للموسم.وكان سانتو قد تولى تدريب نوتنغهام فورست خلال العامين الماضيين، لكنه أُقيل هذا الشهر بعد اعترافه بانهيار علاقته بمالك النادي إيفانغيلوس ماريناكيس.ويستعد وست هام لمواجهة إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنكليزي. ويحتل وست هام المركز الـ19 بترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 3 نقاط، ويعد من أبرز المهددين بالهبوط.يذكر أن نونو سانتو درب الاتحاد السعودي قبل العودة الى الدوري الإنجليزي، ويملك مسيرة تدريبية مميزة في إنجلترا، إذ سبق له قيادة ولفرهامبتون لأربع سنوات وحقق نجاحات كبيرة، كما قاد توتنهام، ونوتنغهام، وأخيراً وست هام يونايتد، كما سبق له قيادة فالنسيا الإسباني.