استعاد الفيحاء نغمة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه النجمة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.أحرز هدفي الفيحاء ألفا سيميدو (د:75) وسيلفر جانفولا (د:88)، فيما جاء هدف النجمة عن طريق سامير كايتانو (د:90+2).شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين وهدد النجمة مرمى الفيحاء بتسديدة من بلال بوطوبة لكن كرته مرت بجوار القائم، وتسديدة أخرى من زميله لازارو أمسكها حارس الفيحاء موسكيرا، ورد الفيحاء برأسية من سمولينغ مرت بجوار القائم، وتحصل الفيحاء على ركلة زاوية نفذها جيسون ريميسيرو لكن دفاع النجمة أبعدها لتعود إليه ويلعبها مجدداً عرضية عالية حولها ألفا سيميدو رأسه لداخل الشباك هدفاً أول للفيحاء (د:75)، وعاد بلال بوطوبة لتهديد مرمى الفيحاء مجدداً بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن كرته ارتطمت بالعارضة، وضاعف الفيحاء النتيجة عن طريق سيلفر جانفولا، فبعد هجمة مرتدة انطلق جانفولا بالكرة وواجه الحارس براغا ووضع الكرة في المرمى هدفاً ثانياً للفيحاء (د:88)، وتمكن النجمة من تقليص الفارق لكن راية التسلل كانت حاضرة، وفي الوقت بدل الضائع تمكن البرازيلي سامير كايتانو من إحراز هدف النجمة الأول بعد أن نفذ راكان الطليحي ركلة زاوية عالية طار لها كايتانو ولعبها برأسه في المرمى هدفاً للنجمة (د:90+2)، لينتهي اللقاء بفوز الفيحاء بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء فوزه الثاني ويرفع رصيده النقطي إلى 7 نقاط، فيما تلقى النجمة الخسارة الرابعة على التوالي وبقي دون نقاط.