فارس الجنوب بلا هوية والتعاقدات «بالجملة» وغير مدروسة

شهدت مباريات «ضمك» خلال الجولات الأربع الماضية في دوري روشن السعودي، مستويات فنية غير معقولة أو مقبولة أو مرضية، حيث خسر الفريق في 3 مباريات وتعادل في مباراة، علاوة على خروجه من منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على الرغم من التعاقدات الجديدة مع اللاعبين قبل انطلاق الموسم الرياضي والتي زادت عن الـ15.

مستويات غائبة في جميع المباريات

قال الإعلامي الرياضي سعيد آل هطلاء، للأسف الشديد إن فارس الجنوب يتذيل قائمة دوري روشن مع نهاية مباريات الجولة الرابعة، ورغم التعاقدات التي تجاوزت 15 لاعباً في جميع المراكز، إلا أن المستويات لازالت غائبة تماماً في جميع المباريات التي لعبها سواءً في دوري روشن أو عند خروجه المبكر من مسابقة الكأس.

تعاقدات غير مدروسة

وأضاف، لعل التعاقدات التي تمت لم تكن مدروسة بشكل فني، حيث إن أغلب اللاعبين غير معروفين على الساحات الرياضية، وكانوا يلعبون في دوري درجه أولى أو ثانية، فيما لا يوجد انسجام بين اللاعبين ومدرب الفريق، حيث البُعد واضح في كيفية توظيف اللاعبين، ولابد أن تسارع إدارة النادي في فسخ عقد المدرب، وجلب مدرب متمكن في التعامل بجدية مع اللاعبين وصاحب خبرة في توظيف اللاعبين بشكل يجعل الفريق يقدم مستويات مميزة في المباريات القادمة.

حجز مقعده في دوري يلو

وقال، لعل فترة التوقف هي فرصة سانحة لإدارة النادي لجلب مدرب مميز يعيد الفريق للتوهج، وهذا هو الحل في ظل تراجع الفريق، وإذا استمر الفريق على هذا الأداء، فعليه أن يحجز مقعده في دوري يلو العام القادم، وهذا الحال لا يرغبه إطلاقاً جمهور ضمك وكافة الرياضيين بالمنطقة.

نقطة وحيدة في 4 مباريات.. وخروج

أوضح الإعلامي الرياضي حسن القبيسي، أنه رغم تعاقد نادي ضمك مع جهاز فني جديد وضم عناصر جديدة للفريق الأول إلاّ أن نتائج الفريق في الجولات الأربع المنقضية من دوري روشن لم ترضِ جماهيره، حيث لم يتمكن سوى حصد نقطة وحيدة من تعادل، وخسارة 3 مباريات، إضافة لخروجه من كأس الملك على يد الصاعد حديثاً لدوري روشن فريق «النجمة». وأضاف، غياب الانسجام بين العناصر الجديدة للفريق، وعدم قدرة المدرب على بناء هوية واضحه للفريق أدت إلى هذه النتائج المؤسفة والمخيبة للآمال.

مطالب باستعادة توازنه

وقال، الفترة القادمة حاسمة لضمك، لذا نطالب سريعاً كرياضيين وجماهير إدارة النادي، باستعادة توازن الفريق قبل الدخول في دوامة البقاء، خصوصاً أن هناك فترة توقف يستطيع الفريق من خلالها أن يصحح الأخطاء لإسعاد الجماهير في حصد النقاط والتقدم كثيراً في سلم الترتيب ليبقى ضمك ضمن الكبار، والمنافسة على منصات التتويج.