يسعى مدرب الشباب إيمانويل الغواسيل لتجهيز فريقه للمباراة الافتتاحية في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية 2025- 2026 أمام النهضة العُماني، الأربعاء القادم، على ملعب نادي الشباب بالرياض، إذ حرص المدرب الغواسيل على معالجة الأخطاء الدفاعية في الفريق الشبابي قبل خوض أولى المواجهات في البطولة الخليجية؛ التي يطمح من خلالها لتحقيق الانتصارات وحصد اللقب.وكان الفريق الشبابي تأهل لمواجهة الزلفي على ملعب نادي الشباب، ضمن دور ثمن النهائي بكأس الملك.فيما خسر الفريق الشبابي أمام الخلود 2/‏1 على ملعبه ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وتوقف رصيده عند أربع نقاط.