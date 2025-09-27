أكد المدرب الوطني ماجد الغامدي أن تفوق المدرب جورجي جيسوس على لوران بلان في مباراة الأمس بين الاتحاد والنصر بنتيجة 2-0 لم يكن مجرد صدفة أو حظ، بل جاء نتيجة لفارق واضح في التكتيك والقراءة الفنية للمباراة، لافتاً إلى عدد من النقاط والعوامل الفنية والتي صنعت الفارق في مقدمتها التشكيل المثالي والضغط الهجومي المبكر، مؤكداً أن جيسوس اختار طريقة 4-4-2 التي أعطت النصر توازناً بين الدفاع والهجوم، مع اعتماد مزدوج على الخبرة الهجومية لكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس. هذا التكتيك سمح للنصر بالضغط المبكر على دفاع الاتحاد، واستغلال المساحات خلف اللاعبين. الهدف الأول جاء سريعاً عبر ساديو ماني بفضل عرضية رائعة من كينغسلي كومان، مما وضع الاتحاد تحت ضغط نفسي كبير منذ البداية، بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير.

وعن استغلال النصر لنقاط ضعف الاتحاد، قال الغامدي: الاتحاد دخل المباراة بتشكيلة 4-3-3، لكن الفريق لم يظهر بتنظيم دفاعي قوي، خاصة في الأطراف. فيما استثمر جيسوس ذلك عبر تحركات كومان وساديو ماني على الجناحين، مما جعل دفاع الاتحاد يعاني في تغطية المساحات. إضافة إلى ذلك، كريم بنزيما لم يكن في أفضل حالاته، ما أفقد الاتحاد القوة الهجومية المطلوبة.