مدرب الاتحاد: لم تتوفر لي حلول كافية لمعالجة خط الدفاع
أوضح المدير الفني لفريق الاتحاد لوران بلان أن الإصابات وضغط المباريات كانا من أبرز أسباب خسارة فريقه أمام النصر في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبيّن في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أنه اضطر إلى إجراء تغيير اللاعب حسام عوار بسبب ظروف المباراة، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين ما زالوا في مراحل العلاج مثل كادش، فيما استدعت الحالة البدنية للاعب أحمد جليدان استبداله.

وأضاف بلان أن ضغط المباريات، بواقع لقاء كل ثلاثة أيام، جعل الفريق يفتقد الحلول، مؤكداً أن قائمة البدلاء لا تمنحه خيارات واسعة في ظل الإصابات المتعددة.

وحول الأداء الدفاعي، أشار إلى أنه سبق أن تحدث عن بعض المشكلات قبل المباراة، مبيناً أنه لم تتوفر له حلول كافية لمعالجتها في هذه الفترة.

وختم مدرب الاتحاد تصريحه بتأكيد أن الفريق واجه خصماً قويّاً، مشيراً إلى أن هذه الخسارة هي الأولى بعد سلسلة 17 انتصاراً وتعادل وحيد، وأن الاتحاد سيواصل العمل لتجاوز هذه المرحلة.

