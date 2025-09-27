جيسوس: الاتحاد نجا من خسارة كبيرة

أوضح المدير الفني لفريق النصر جورج جيسوس، أن فريقه كان قادراً على تسجيل أهداف أكثر في مواجهة الاتحاد ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مبيناً أن النتيجة لا تعكس حجم الفرص التي أُتيحت للاعبيه.

وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اللقاء إلى أنه تفاجأ بالحضور الجماهيري الكبير لجماهير النصر في جدة، مفيداً أن ذلك يعد دافعاً إضافيّاً للاعبين داخل الملعب.

وأضاف جيسوس أن قبوله تدريب النصر جاء لرغبته في صناعة فريق منافس على مختلف البطولات، مؤكداً أن الفريق يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه هذا الموسم.

واختتم تصريحه بتأكيد أن كرة القدم لا تعترف بالفرص الضائعة بقدر ما تعترف بالنتيجة النهائية، وهو ما نجح النصر في حسمه خلال المباراة.