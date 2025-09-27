رونالدو يتجاوز حمد الله.. ويهدد عرش السهلاوي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، تحطيم الأرقام التاريخية مع «العالمي»، بعدما سجّل هدفاً في شباك الاتحاد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وحقق النصر فوزاً ثميناً على الاتحاد بهدفين دون رد، سجلهما ساديو ماني وكريستيانو رونالدو، لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

رونالدو يتجاوز حمد الله

وبحسب شبكة «أوبتا»، أصبح رونالدو ثاني أفضل هداف في تاريخ النصر بدوري المحترفين السعودي برصيد 78 هدفاً، متجاوزاً نجم الفريق السابق عبدالرزاق حمد الله، الذي سجل 77 هدفاً.

ويفصل رونالدو 25 هدفاً فقط عن الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم محمد السهلاوي، الذي يتصدّر قائمة هدافي النصر في دوري المحترفين بـ103 أهداف.

ويحتل قائد النصر المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري روشن هذا الموسم برصيد 4 أهداف، متقاسماً المركز مع يوشوا كينغ، مهاجم الخليج، بينما يتصدّر زميله في الفريق، جواو فليكس، القائمة برصيد 5 أهداف.