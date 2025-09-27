عاد التركي فاتح تريم، مدرب الشباب السابق، إلى قائمة اهتمامات النادي الأهلي المصري، تحسباً لفشل مفاوضات التعاقد مع البرتغالي برونو لاجي.

وأكد مصدر مُقرب من المدرب التركي لـ«عكاظ»، أن فاتح تريم على استعداد مبدئي لتولي تدريب الأهلي، لكنه يُفضل الانتظار حتى نهاية الأسبوع الحالي، أملاً في العودة إلى غلطة سراي.

وأضاف أن أوكان بوروك، مدرب غلطة سراي، مُهدد بالإقالة حال الخسارة أمام ليفربول، الثلاثاء القادم، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من انطلاقته المثالية في الدوري التركي وتصدره جدول الترتيب بـ18 نقطة من 6 مباريات.

وكان الأهلي قد أعلن نهاية الشهر الماضي إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب تدهور النتائج في مسابقة الدوري الممتاز، وعيّن عماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويحتل المارد الأحمر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، متأخراً بـ5 نقاط عن الزمالك متصدر الجدول قبل القمة التي ستجمعهما الإثنين القادم.