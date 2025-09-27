انفرد فريق النصر بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه ووصيفه الاتحاد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.أحرز هدف النصر كل من: ساديو ماني (د: 9)، كريستيانو رونالدو (د: 35).شهد اللقاء بداية قوية للنصر.. وانطلق كومان بكرة من الجهة اليمنى متجاوزاً الظهير معاذ فقيهي ولعبها عرضية عالية ليسددها ساديو ماني على الطائر وتسكن الشباك كهدف أول للنصر (د: 9)، ليُشعل هذا الهدف أجواء الكلاسيكو وحاول الاتحاد العودة سريعاً ومرر موسى ديابي كرة عرضية لتصل لزميله ستيفن بيرجوين ليسددها وترتطم بالدفاع، وكاد كريستيانو رونالدو أن يضاعف النتيجة بعد أن لعب كرة قوية برأسه مرت بجوار القائم، وعاد رونالدو ليهدد مرمى الاتحاد بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم، وعاد بيرجوين ليهدد مرمى النصر وتلقى تمريرة ذكية من كريم بنزيما ليسددها أرضية ولكن حارس النصر بينتو تمكن من التصدي لها بقدمه، وأحرز موسى ديابي هدفاً اتحادياً ولكن راية التسلل كانت حاضرة، ليعود ماني للتألق مجدداً ويلعب كرة عرضية عالية طار لها القائد كريستيانو رونالدو ويلعبها برأسه داخل الشباك كهدف ثانٍ للنصر (د: 35)، وكاد جواو فيليكس أن يضاعف النتيجة ولكن تسديدته مرت فوق العارضة، وللمرة الثالثة هدد بيرجوين مرمى النصر بعد أن طار لعرضية ديابي ولعبها برأسه ولكنها مرت بجوار القائم، وتألق حارس الاتحاد رايكوفيتش في التصدي لتسديدة كريستيانو رونالدو، وانطلق موسى ديابي بكرة وتوغل لمنطقة الجزاء وسددها قوية ولكن بينتو تصدى لها على دفعتين، ومن غلطة من مدافع الاتحاد سعد آل موسى سدد عبدالرحمن غريب كرة من منتصف ملعب الاتحاد مستغلاً خروج الحارس رايكوفيتش لإبعاد الكرة ولكن تسديدة غريب مرت من فوق العارضة، ورد الاتحاد بهجمة من ديابي الذي تجاوز المدافع مارتينيز ليلعبها عرضية أرضية لفيصل الغامدي المواجه للمرمى ولكنه سددها فوق العارضة، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق النصر انتصاره الرابع على التوالي وينفرد بصدارة الدوري برصيد 12 نقطة، فيما تلقى الاتحاد الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند 9 نقاط وفي المركز الثاني.