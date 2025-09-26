استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الحزم بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة فريق الأهلي وسط تراجع للاعبي الحزم الذين اعتمدوا على الهجمات وسنحت فرصة مبكرة بعد ارتدادة رائعة من أمير سعيود ليمرر كرة أرضية لزميله عمر السومة ليسددها أرضية ولكن محمد سليمان تصدى لها، ورد الأهلي بهجمة منظمة ليلعب رياض محرز كرة عرضية عالية طار لها كيسيه ووضعها برأسه ولكن الحارس برونو فاريلا تصدى لها لتصل لايفان توني ليسددها في المرمى ولكن المدافع سلطان تنكر أبعدها في الوقت المناسب، وتمكن أمير سعيود من إحراز هدف للحزم ولكن راية التسلل كانت حاضرة، ورد عليه كيسيه بهدف للأهلي ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف لوجود خطأ في بداية اللعبة، وتعرض أمير سعيود للإعاقة من المدافع ايبانيز ليعود الحكم اندريس تريمانيس لتقنية الفيديو ويحتسبها ركلة جزاء تقدم لها القائد فابيو مارتينيز ولكن الحارس ادوارد ميندي تصدى لها ببراعة.واستطاع الأهلي أن يحرز هدفه الأول عن طريق فراس البريكان بعد كرة عرضية من علي مجرشي ليغمزها البريكان بقدمه من فوق الحارس فاريلا لتسكن الكرة شباك الحزم كهدف أول للأهلي (د: 72)، وعزز علي مجرشي النتيجة بعد هجمة بدأها بنفسه لتصل لماثيوس غونسالفيس ليلعبها لمجرشي الذي سددها قوية في المرمى كهدف ثانٍ للأهلي (د: 80)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الثاني ويصل للنقطة الـ8، فيما تلقى الحزم الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند نقطتين فقط.