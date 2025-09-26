ضمك والاتفاق.. مهمة تعويض

بظروف مشابهة ونتائج متقاربة يستضيف ضمك نظيره الاتفاق عند تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم (الجمعة) على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل الفريقان هذا اللقاء بعد مغادرتهما لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور الـ32 إذ خسر الاتفاق من الباطن بركلات الترجيح، فيما غادر ضمك على يد النجمة بهدفين لهدف، ويسعى صاحب الأرض والجمهور في لقاء الليلة فريق ضمك لتعويض جماهيره وتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم، إذ يملك حالياً نقطة واحدة فقط من تعادل وخسارتين، وله من الأهداف 3 وعليه 5 أهداف.فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء سعياً للعودة لطريق الانتصارات، إذ يملك في رصيده 4 نقاط حصدها من انتصار في الجولة الأولى ومن ثم تراجع مستواه إذ تعادل في الثانية وخسر في الثالثة، وأحرز هجومه 3 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.وسبق وأن التقى الفريقان في 12 لقاء في دوري المحترفين، تمكن الاتفاق من الفوز في 5 لقاءات، فيما فاز ضمك في 3 لقاءات، وتعادلا في 4 لقاءات، وأحرز هجوم الاتفاق 17 هدفاً، بينما سجل هجوم ضمك 10 أهداف.